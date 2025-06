Napoli scatenato, Manna vuole il capocannoniere del campionato

PUBBLICITÀ

Il Napoli è interessato a Mateo Retegui. A darne notizia è Il Mattino che sull’edizione odierna ha parlato del tentativo effettuato nelle scorse ore dal ds Giovanni Manna per assicurarsi le prestazioni del capocannoniere dell’ultimo campionato.

Dal canto suo l’Atalanta non vorrebbe privarsene ed ha chiesto un assegno da 60 milioni di euro per cedere il centravanti della Nazionale italiana.

Troppi per Manna che comunque non ha rinunciato definitivamente all’idea ed è probabile che si rifarà sotto nei prossimi giorni. Per il ruolo di centravanti restano alte le quotazioni di Lorenzo Lucca dell’Udinese e Darwin Nunez del Liverpool.

