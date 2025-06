Napoli scatenato sul mercato: dopo De Bruyne, in arrivo altri colpi

PUBBLICITÀ

Messo alle spalle il De Bruyne – Day, Aurelio De Laurentiis ha pronti 4 colpi per accontentare Antonio Conte già dal ritiro di Dimaro.

Il prossimo acquisto azzurro, dopo il belga e Marianucci, sarà con ogni probabilità Musah del Milan che sbarcherà sotto il Vesuvio per una cifra vicina ai 20 milioni di euro (più bonus). L’allenatore salentino stravede per Juanlu del Siviglia ed ha chiesto al ds Manna di fare di tutto per metterglielo a disposizione. Manna è volato in Spagna ed ha offerto 15 milioni per il terzino destro, mentre gli andalusi ne chiedono 20. Probabile che la fumata bianca arrivi a metà strada, considerata la volontà del Nazionale under 21 spagnolo di trasferirsi in Italia.

Resta calda la trattativa con il Bologna per Ndoye e Beukema, ma non c’è ancora l’intesa economica. Conterà molto la volontà dei calciatori che vorrebbero giocare la prossima stagione con lo scudetto cucito sul petto. Come alternativa a Ndoye è vivissima la pista Nusa, ma il Lipsia è da sempre bottega molto cara. In attacco come vice Lukaku, il nome caldo è sempre quello di Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese e dell’Italia.

