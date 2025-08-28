PUBBLICITÀ
Napoli, scelto il nuovo speaker del Maradona: prende il posto di Decibel Bellini

Redazione Internapoli
La SSC Napoli ha annunciato ufficialmente il nuovo speaker che guiderà le emozioni dei tifosi allo stadio Maradona: Timo Suarez. Arriva a sostituire la voce storica del tifo partenopeo, Decibel Bellini, sugli spalti azzurri.

Timo Suarez, parte della “Golden Boys” (società legata a Geolier e soci), ha reagito all’annuncio condividendo tutta la sua emozione su Instagram. “Mai provato così tanta ansia da prestazione,” ha esordito, raccontando l’intensità del momento. Pur riconoscendo il peso dell’eredità del suo predecessore, ha accolto questa nuova sfida con grande umiltà: “Decibel è un fratello, abbiamo condiviso tanto. Ma giuro che ce la metterò tutta,” ha promesso, chiedendo il sostegno dei tifosi con un semplice “Grazie”.

Un cambio che segna una svolta nel modo di raccontare la partita, affidando la responsabilità di animare il tifo e la tifoseria a una voce nuova, ma già parte del mondo Napoli.

