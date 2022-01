Niente Juve per Spalletti, il tecnico del Napoli positivo al Covid

“Al termine dell’elaborazione di tutti i tamponi odierni è emersa anche la positività al Covid-19 di Luciano Spalletti. Il Mister è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo”, questo il tweet del Napoli per annunciare l’ennesimo caso Covid. Non c’è pace per il club che ha registrato nelle ultime ore altre quattro positività, quelle di Mario Rui, di un giocatore della Primavera, di un membro dello staff tecnico e di un magazziniere, oltre a quella di Malcuit. Il tutto a poche ore dalla partitissima contro la Juventus del 6 gennaio che, dunque, il tecnico azzurro salterà. Al suo posto in panchina ci sarà il vice Domenichiniche ha già sostituito Spalletti nelle partite contro Atalanta ed Empoli, perse entrambe (2-3 e 0-1).