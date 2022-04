Bufera in casa Napoli, Spalletti rischia la panchina: i possibili sostituti per la prossima stagione

In casa Napoli si getta benzina sul fuoco. Dopo la disfatta contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli – e il conseguente addio al sogno scudetto – è già partito il toto-allenatori. A seguito della sconfitta in rimonta subita nell’ultimo turno di campionato, la società partenopea ha scelto la linea dura disponendo un ritiro punitivo per i calciatori.

Le polemiche però non si sono di certo pacate dopo la decisione della società azzurra. Al centro del ciclone, infatti, c’è anche Luciano Spalletti: il tecnico toscano troppe volte è stato criticato per le sue modalità di gestione a partita in corso. A partire dai cambi nel corso del match fino agli atteggiamenti ‘passivi’ degli azzurri che, spesso, risultano rinunciatari come successo nelle ultime partite.

I possibili allenatori del Napoli per la prossima stagione

Il Corriere dello Sport scrive delle presunte voci di mercato per quanto riguarda la panchina del Napoli. I nomi in cima alla lista di Aurelio De Laurentiis per sostituire Spalletti, che secondo il quotidiano non sarebbe più una garanzia, sarebbero quelli di Vincenzo Italiano e Roberto De Zerbi. Non è chiaro chi dei due possa essere il favorito: da una parte l’allenatore della Fiorentina ha convinto la tifoseria viola a credere in un progetto, dall’altra il tecnico dello Shakthar Donetsk vive una situazione complicata a causa della guerra in Ucraina. Inoltre, c’è da tenere in considerazione un fattore rilevante che riguarda il contratto di Spalletti, valido ancora per un anno.

«La situazione, insomma, è complessa. Delicata. E non è un caso – scrive il Corriere dello Sport – che nelle stanze del potere azzurro stia circolando con insistenza per la prossima stagione il nome di Italiano, allenatore della Fiorentina che a DeLa è sempre piaciuto. Ha 44 anni, crede nel 4-3-3 e nel suo contratto con la società di Commisso è inserita una clausola rescissoria. Sullo sfondo, più staccato, compare Roberto De Zerbi, reduce dall’esperienza con lo Shakhtar Donetsk e in bilico in attesa degli sviluppi della guerra in Ucraina».