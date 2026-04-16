Napoli, tre stazioni della Linea 1 chiuse per tre mesi in estate: i dettagli

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Quest’estate la tratta nord della Linea 1 della metropolitana di Napoli subirà nuove limitazioni per lavori di manutenzione straordinaria. Le stazioni di Piscinola, Chiaiano e Frullone resteranno infatti parzialmente chiuse per circa tre mesi, per consentire la sostituzione del secondo binario, dopo l’intervento già effettuato lo scorso anno sull’altro lato.

Il piano operativo dovrebbe ricalcare quello già adottato in precedenza: i treni circoleranno solo nelle prime ore del mattino, fino alle 8:00, e riprenderanno il servizio in serata dopo le 20:00. Nelle fasce centrali della giornata, il collegamento sarà garantito da autobus sostitutivi lungo lo stesso percorso della metropolitana.

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Al momento l’ANM non ha ancora ufficializzato il calendario dei lavori, ma l’avvio dei cantieri potrebbe avvenire intorno al 22 giugno. L’intervento è obbligatorio per legge, considerando che l’infrastruttura è in esercizio da circa vent’anni e necessita del rinnovo completo dei binari.

L’assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza ha spiegato che, come già accaduto, i convogli utilizzeranno un unico binario: partiranno la mattina dal deposito di Piscinola e vi faranno ritorno la sera, sempre sulla stessa linea. Una soluzione necessaria per consentire lavorazioni continue nel tratto interessato.

Nel dettaglio, è allo studio un servizio con corse unidirezionali dalle 6:30 alle 8:00 in partenza da Piscinola verso il centro città, e nuovamente attivo dopo le 20:00 per il rientro. Durante il giorno saranno attive navette bus dedicate, con fermate in prossimità delle tre stazioni coinvolte, tutte dotate di parcheggi di interscambio. Piscinola, inoltre, resta un nodo strategico per il collegamento con la linea Piscinola-Aversa gestita da EAV.

Oltre a questi interventi, nei prossimi mesi sono previste ulteriori modifiche al trasporto pubblico cittadino: la Funicolare di Montesanto dovrebbe chiudere per manutenzione a partire da metà maggio, mentre da ottobre è in programma l’interruzione della Linea 2 tra Pozzuoli e Napoli Campi Flegrei per la realizzazione della nuova fermata Porta del Parco.