Vinto 1,5 milione a Napoli: festa con il ‘5 Stella’ del SuperEnalotto

Nessun Sei nella prima estrazione settimanale del SuperEnalotto. Così dopo il concorso ieri, il jackpot sale infatti a 96 milioni di euro. A prendersi la scena, però, è Napoli dove è stato centrato un “5 Stella” da 1.470.365,25 euro, vincita di rilievo realizzata presso la Tabaccheria di via Ventaglieri 11, grazie a una schedina a 5 pannelli.

Il concorso ha comunque distribuito premi significativi anche nel resto d’Italia. Sono stati infatti centrati due “5” da 58.814,61 euro ciascuno, oltre a quattro “4 Stella” da 32.749 euro l’uno, a conferma di una estrazione particolarmente generosa pur senza il colpo massimo. Per quanto riguarda il “6”, come ricorda Agipronews, l’ultimo resta quello da 35,4 milioni di euro, centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda.

Le altre vincite

Campania protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 10 ottobre, come riporta Agipronews, centrato a Napoli un “5” da 21.278,24 euro presso Caffè Mozart in via B.Longo, 345.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 14 ottobre, sale a 64,1 milioni di euro.

Festeggia la Campania con il Lotto: le ultime due estrazioni di venerdì 10 e sabato 11 ottobre hanno portato nella regione, con i premi più ricchi, oltre 125mila euro. Centrati oltre 23mila euro a Poggiomarino grazie a un terno e tre ambi sulla ruota Nazionale in via de Marinis.

Colpo grosso a Napoli con un poker di vincite da 22.500 euro l’una, tre in via Duomo e una in Galleria Umberto I, a cui si aggiungono altri 12mila euro a Maddaloni, provincia di Caserta, grazie a una quaterna in via Sergente del Monaco. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,1 milioni di euro, per un totale di oltre 1 miliardo di euro da inizio 2025.