“E’ morta Natasha Simonini”, il terribile annuncio dell’amica: era protagonista da Bambola Star

È morta Natasha Simonini, icona del mondo LGBT+ per la sua presenza ai celebri compleanni di Bambola Star. Avrebbe compiuto fra pochi giorni 35 anni, la sua morte risale a questa mattina, la notizia è arrivata tramite Katuxa Close, sua amica nonché l’annunciatrice ufficiale dei celebri video. Al momento sono ignote le cause della morte e nemmeno l’amica ha fornito dettagli specifici sulle ragioni che hanno portato al decesso.

Negli anni l’evento è diventato un cult, caratterizzato da video circolati sul web che sono diventati virali, da cui è derivato un lessico specifico e parole comprensibili solo se contestualizzate in relazione alla clip in cui è proprio Katuxa Close, conduttrice della serata, ad accoglierla al compleanno di Bambola Star. Il dialogo tra le due è una sorta di passepartout per i veri conoscitori della galassia trash. Katuxa non ha specificato i motivi della morte, ma Natasha Simonini quest’anno avrebbe soffiato 35 candeline.

