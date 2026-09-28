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Tre tentativi di furto in appena nove giorni, lo denunciano i titolari del negozio di elettronica “iPhix” a Scafati, l’attività ubicata in via Martiri d’Ungheria che tra il 18 e il 27 settembre ha ricevuto tre visite da una banda di ladri.

Secondo quanto riferito dai commercianti, soltanto in una delle tre occasioni sarebbero intervenuti i carabinieri di Scafati. Negli altri due casi, raccontano, sono giunte sul posto pattuglie provenienti da Nocera Inferiore e San Valentino Torio.

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Negozio di telefonia a Scafati ostaggio dei malviventi, tre tentativi di furto in nove giorni

Il problema è lo stesso di sempre: l’indisponibilità di vetture per garantire il servizio notturno sull’intera area nord della provincia. Una circostanza che i titolari precisano di non voler trasformare in una polemica contro le Forze dell’Ordine, riconoscendo le difficoltà nelle quali gli operatori sono chiamati quotidianamente a lavorare. «Una città come Scafati, con circa 50mila abitanti e tantissime attività commerciali – scrivono – non è tutelata da un servizio di controllo notturno da parte dei Carabinieri di Scafati. Siamo giovani, lavoriamo ogni giorno, investiamo nella nostra attività, paghiamo regolarmente le tasse e cerchiamo di mandare avanti la nostra impresa onestamente. Ma dopo tre scassi in pochi giorni arriviamo al punto di chiederci: chi ci protegge?».

I titolari spiegano di aver già investito in telecamere, sistemi di allarme e altre misure di sicurezza, ma sottolineano di non poter vivere con il timore costante che qualcuno possa distruggere il frutto di anni di lavoro. «Non chiediamo privilegi. Chiediamo semplicemente di poter lavorare senza essere costantemente terrorizzati dal prossimo furto». I proprietari di iPhix fanno sapere di avere a disposizione le immagini degli episodi, che intendono mettere a disposizione di chiunque possa contribuire a dare voce alle richieste di commercianti e residenti che chiedono un maggiore controllo del territorio. Nell’ultimo caso, i ladri hanno arraffato diverso materiale per poi fuggire a causa dell’attivazione del sistema nebbiogeno.