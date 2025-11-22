PUBBLICITÀ
HomeSportNeres e Lang stendono l’Atalanta: il Napoli convince con il nuovo modulo
Sport

Neres e Lang stendono l’Atalanta: il Napoli convince con il nuovo modulo

Luciano Mottola
Di Luciano Mottola
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Milinkovic-Savic 6: Una buona uscita al 21’ e nulla più nel primo tempo. Al 51’ Non può nulla sulla girata di Scamacca

Beukema 6,5: Deve contenere Lookman, un avversario scomodo, ma non sfigura. Tiene bene anche alla distanza

PUBBLICITÀ

Rrahmani 6: A suo agio anche con la difesa a tre, dove si era messo in evidenza già ai tempi del Verona. Non riesce ad arginare Scamacca sull’1-3 (dal 63’ Juan Jesus 5,5: si fa saltare netto da Bellanova e becca il giallo)

Buongiorno 6,5: Si fa vedere anche in fase offensiva come centrosinistra, salvo poi stop parsi al centro con l’uscita di Rrahmani

Di Lorenzo 6,5: Arriva al tiro al 3’ minuto senza centrare la porta. Ha voglia di mettersi in mostra ed entra spesso nel campo, ma è attento anche nelle diagonali difensive.

Lobotka 6,5: Sta meglio e si vede. Meno lanci lunghi del portiere con lo slovacco bravo a farsi trovare dai compagni.

McTominay 6,5: Si fa vedere in zona tiro solo alla mezz’ora, ma fornendo 8 minuti più tardi l’assist del 2-0 e andando vicino al poker ad inizio ripresa per 2 volte in 60 secondi.

Gutierrez 6,5: Primo tempo accorto, è bravo a non farsi prendere in mezzo dal trio di destra bergamasco. (dal 70’ Mazzocchi 6,5: Bella giocata dopo pochi secondi, salutata dall’ovazione del pubblico, seguita da una gran chiusura)

Neres 7,5: L’ultimo gol lo aveva segnato proprio a Palladino, questa volta decide di esagerare con una doppietta (dal 70’ Politano sv: Si vede poco, ma più per il tema tattico del finale di partita che per suoi demeriti

Hojlund 6,5: Fa a sportellate con Hien, poi al 7’ con una gran sponda manda in porta Neres per 1-0. La presenza di Lang e Neres più vicini alla porta, gli fa bene e si vede (dal 74’ Lucca sv)

Lang 7: Alla seconda da titolare, inizia in modo vivace e si fa trovare pronto sul cross di Di Lorenzo con un colpo di testa da distanza ravvicinata per il suo primo gol azzurro. (Dal 70’ Elmas sv: Ha poche occasioni per mettersi in mostra con un Napoli più votato a difendere che ad attaccare)

PUBBLICITÀ
Luciano Mottola
Luciano Mottola

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati