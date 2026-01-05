Neres, gli esami hanno confermato l’infortunio: i tempi di recupero

PUBBLICITÀ

Brutte notizie per il Napoli sul fronte infortuni. David Neres si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo, come comunicato ufficialmente dal club.

Già nell’immediato post-partita di Lazio-Napoli, la SSC Napoli aveva chiarito che per l’attaccante brasiliano si trattava di una distorsione alla caviglia, confermata ora dagli accertamenti clinici.

I gradi della distorsione alla caviglia

La distorsione (o “storta”) alla caviglia si verifica quando i legamenti che stabilizzano l’articolazione vengono sollecitati oltre il limite fisiologico, a causa di un movimento improvviso. Esistono diversi livelli di gravità:

Distorsione lieve (I grado) : semplice stiramento dei legamenti, senza rottura

Distorsione moderata (II grado) : rottura parziale dei legamenti, con gonfiore evidente e dolore

Distorsione grave (III grado): rottura completa di uno o più legamenti, con instabilità marcata e possibile ematoma

Tempi di recupero: le ipotesi

I tempi di guarigione dipendono dal grado della distorsione e dalla gestione iniziale dell’infortunio. In linea generale:

I grado : 5-10 giorni

II grado : 2-4 settimane

III grado: 6-8 settimane o più, in caso di intervento chirurgico

Alla luce del quadro clinico, appare plausibile che Neres salti l’impegno infrasettimanale contro il Verona, restando in dubbio anche per la sfida di domenica contro l’Inter.