Neres: “Sapevo sarebbe arrivato il mio momento, sono pronto”

PUBBLICITÀ

A poco meno di un’ora dall’inizio di Torino-Napoli, la notizia a sorpresa è l’assenza di McTominay e Hojlund per infortunio. I due al rientro con le nazionali non sono nemmeno in panchina. Conte si affida ancora una volta a Neres.

Torino-Napoli: tocca a Neres

L’esterno brasiliano, titolare già nel match contro il Genoa al Maradona seppur non ha brillato, farà ancora parte dell’11 titolare di Conte. Complice un Politano non ancora al meglio e le assenze di Scott e Rasmus, il tecnico leccese si affida all’esperienza e l’imprevedibilità dell’ex Benfica.

PUBBLICITÀ

Le parole del brasiliano a DAZN

“Mi sento bene, mi sto allenando duramente in allenamento e sono pronto. Sapevo che il mio momento sarebbe arrivato”. Cosi Neres a Dazn. Il brasiliano ha poi ribadito: “Certamente mi manca il gol, ma devo fare il mio in campo ed aiutare la squadra. Prima o poi il gol arriverà”.