PUBBLICITÀ
HomeSportNeres: "Sapevo sarebbe arrivato il mio momento, sono pronto"
Sport

Neres: “Sapevo sarebbe arrivato il mio momento, sono pronto”

Pasquale D' Ambrosio
Di Pasquale D' Ambrosio
PUBBLICITÀ

A poco meno di un’ora dall’inizio di Torino-Napoli, la notizia a sorpresa è l’assenza di McTominay e Hojlund per infortunio. I due al rientro con le nazionali non sono nemmeno in panchina. Conte si affida ancora una volta a Neres.

Torino-Napoli: tocca a Neres

L’esterno brasiliano, titolare già nel match contro il Genoa al Maradona seppur non ha brillato, farà ancora parte dell’11 titolare di Conte. Complice un Politano non ancora al meglio e le assenze di Scott e Rasmus, il tecnico leccese si affida all’esperienza e l’imprevedibilità dell’ex Benfica.

PUBBLICITÀ

Le parole del brasiliano a DAZN

“Mi sento bene, mi sto allenando duramente in allenamento e sono pronto. Sapevo che il mio momento sarebbe arrivato”. Cosi Neres a Dazn. Il brasiliano ha poi ribadito: “Certamente mi manca il gol, ma devo fare il mio in campo ed aiutare la squadra. Prima o poi il gol arriverà”. 

PUBBLICITÀ
Pasquale D' Ambrosio
Pasquale D' Ambrosio

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati