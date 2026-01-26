PUBBLICITÀ
Neres si è operato, il brasiliano manda un messaggio ai tifosi del Napoli

Redazione Internapoli
Ultima modifica:
neres operato
David Neres si ferma ancora e il Napoli deve fare i conti con un’emergenza infortuni che si aggrava ulteriormente. L’attaccante brasiliano si è sottoposto nelle scorse ore a un intervento chirurgico, conclusosi con esito positivo, come confermato dallo stesso calciatore attraverso un messaggio affidato ai social.

“È andato tutto bene! Grazie a mia moglie, che non è stata solo mia moglie, ma anche il mio medico, il mio fisioterapista…”, ha scritto Neres, ringraziando in modo speciale la compagna per il supporto costante, umano e professionale, durante questo periodo complicato.

La decisione di operarsi è arrivata dopo l’ultimo consulto medico a Londra, passaggio che ha chiarito la necessità dell’intervento e che ha portato alla scelta definitiva. Ora l’obiettivo è uno solo: recuperare nel modo migliore possibile e tornare a disposizione seguendo scrupolosamente il programma di riabilitazione stabilito dallo staff medico.

Per il Napoli, però, si tratta di una tegola pesante. L’assenza di Neres si aggiunge a una situazione già delicata sul piano fisico, riducendo ulteriormente le opzioni offensive a disposizione di Antonio Conte in una fase cruciale della stagione.

I tempi di recupero non saranno brevi. L’attaccante brasiliano dovrebbe restare ai box per circa due mesi, con un rientro ipotizzabile non prima dell’inizio della primavera, indicativamente tra fine marzo e inizio aprile. Una pausa forzata che complica le rotazioni e costringe il club a riflessioni profonde anche in ottica mercato.

Nel frattempo, Neres guarda avanti, con la determinazione di chi sa che la partita più importante, ora, si gioca lontano dal campo.

