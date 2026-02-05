Noa Lang–Conte, un feeling mai nato: ecco perché l’olandese ha lasciato il Napoli

PUBBLICITÀ

Il caso Noa Lang torna a far discutere e aggiunge nuovi capitoli a una separazione che, col senno di poi, appare tutt’altro che improvvisa. Sulle pagine odierne de Il Mattino si ricostruiscono i retroscena dell’addio dell’esterno olandese al Napoli, culminato con il trasferimento al Galatasaray in prestito con diritto di riscatto, e soprattutto il rapporto mai decollato con Antonio Conte.

Lang, andato via dopo appena pochi mesi dal suo arrivo estivo, ha lasciato intendere che prima o poi chiarirà pubblicamente le ragioni della rottura, alludendo in modo piuttosto esplicito a un mancato feeling con l’allenatore. Un rapporto che, secondo il quotidiano napoletano, non si è incrinato col tempo ma non è mai realmente nato.

PUBBLICITÀ

La scelta di Conte e i dubbi sull’attitudine

Come precisa Il Mattino, la cessione di Lang è stata una scelta tecnica di Conte, condivisa e sostenuta dall’area mercato. L’allenatore ha provato, soprattutto in allenamento, a trasmettere all’ex PSV il proprio credo calcistico, fatto di intensità, disciplina e sacrificio. Ma qualcosa non ha funzionato.

Più che una questione tattica, il problema sarebbe stato legato all’atteggiamento: l’attitudine di Lang non avrebbe convinto Conte, poco disposto a fare sconti su determinati principi.

L’episodio con Koeman che ha segnato la rottura

A rendere tutto ancora più emblematico è un episodio risalente alla sosta per le nazionali. In conferenza stampa, il ct dell’Olanda Ronald Koeman raccontò una frase pronunciata da Lang sul ritiro estivo con il Napoli:

“Ventotto giorni di ritiro e non ho visto un pallone”.

Una dichiarazione che, secondo quanto ricostruito, non è andata giù a Conte per due motivi ben precisi. Primo: il Napoli non ha mai svolto 28 giorni consecutivi di ritiro. Secondo: il pallone non è mai mancato. Un’uscita giudicata una doppia inesattezza, letta come una critica indiretta al metodo di lavoro dell’allenatore.

Un feeling mai nato

Forse è proprio lì che si è consumata la frattura definitiva, o forse quel distacco era già scritto. Di certo, tra Conte e Lang non si è mai creato quel legame necessario per andare avanti insieme. Il talento dell’olandese non è bastato a colmare una distanza caratteriale e professionale che, col tempo, è diventata insanabile.

Il Napoli ha voltato pagina, Lang ha scelto Istanbul. E resta una domanda sospesa, che aleggia come una promessa: quando e come l’olandese farà davvero chiarezza sul suo addio agli azzurri.