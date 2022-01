“Non ci arrendiamo, vogliamo la verità”, l’appello dei familiari di Mariano Saggese

Non si arrende e continua a chiedere giustizia e verità la famiglia di Mariano Saggese, il ragazzo di Melito morto in un incidente stradale la cui dinamica è ancora tutta da chiarire. Le indagini sono in una fase di stallo ed i familiari chiedono che sia fatta luce sulla tragedia. Il giudice che coordina le indagini, al momento, ha vietato la cremazione della salma poichè potrebbe essere necessario in futuro riesumarla per eseguire ulteriori accertamenti. La mamma e tutti i familiari sono disperati, sperano in una svolta.

Era la notte tra il 23 ed il 24 luglio 2020 quando Mariano Saggese, 22 anni, tornando a casa, a Melito, a bordo di uno scooter, è stato travolto da ignoti e lasciato morire sull’asfalto del cavalcavia della rotonda di Arzano. Nonostante si sia arrivati a marzo 2021 la morte del giovane 22enne, padre di due bambini, è avvolta ancora nel mistero, non ci sono stati sviluppi sul suo caso nonostante i tanti appelli dei familiari: “Secondo noi le indagini non sono state condotte adeguatamente, l’area non è stata nemmeno posta sotto sequestro. Noi, dopo tre giorni dall’incidente, trovammo un mazzo di chiavi di Mariano. Dopo tanti mesi è ancora non sono chiare le dinamiche della morte di mio cugino. Sappiamo che esiste un filmato in cui si vede un’auto che travolge lo scooter di Mariano, la targa però non è leggibile. Chiediamo che le indagini vengano approfondite e sia fatta giustizia”.

“Facciamo un appello alla magistratura e alle forze dell’ordine: fate il massimo sforzo per fare chiarezza su questa vicenda, la famiglia di Mariano, un giovane che ha perduto la vita, che non ha potuto nemmeno assistere alla nascita della sua seconda figlia, merita di conoscere la verità.