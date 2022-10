“Non lasciateci soli”, grido di dolore all’esterno della ‘Marino Guarano’ di Melito

“Non lasciateci soli” è il grido che si è levato all’esterno della scuola “Marino Guarano” di Melito’, luogo dell’omicidio del professore Marcello Toscano, per cui è indagato un collaboratore scolastico.

Europa Verde e La Radiazza sono scesi in strada al fianco dei genitori degli alunni che hanno manifestato nel segno della legalità e della sicurezza e per chiedere la videosorveglianza a scuola ed i metal detector all’ingresso.

Alla manifestazione ha partecipato anche il primo cittadino di Melito, Luciano Mottola: “Noi abbiamo sempre dimostrato di preoccuparci al tema sicurezza avendo fatto diverse richieste per l’implementazione del sistema di videosorveglianza e delle pattuglie per strada. Oltre alle amministrazioni, però, c’è bisogno di un interessamento diretto dello Stato che non può più lasciare da soli dei territori a rischio come il nostro.”

“Più telecamere e più controlli. È ciò che le mamme chiedono ed è una richiesta che noi non soltanto appoggiamo ma rinforziamo. Prima dell’omicidio del professore avevamo già denunciato come tale istituto fosse a rischio, dopo l’episodio di un ragazzino accoltellato in aula da un compagno di classe. Eppure all’epoca nessun intervento è stato messo in campo permettendo a certi ragazzini di introdurre armi da taglio in una scuola. Addirittura il protagonista dell’accoltellamento di maggio non ha subito praticamente nessuna conseguenza ed è anche stato promosso da quello che ci hanno riferito. Così che esempio si dà agli altri?

È inverosimile che mentre da una parte esistono genitori che educano i propri figli alla delinquenza e all’illegalità, dall’altra, in totale opposizione, c’è chi deve lottare affinché i ragazzi possano andare a scuola in piena sicurezza.

Queste persone non devono essere lasciate sole, questi territori non vanno abbandonati. Lo Stato deve farsi sentire e tutelare la sicurezza e la legalità facendo presidiare i territori dalle forze dell’ordine in modo costante. Se dobbiamo scegliere tra città succube di criminali e delinquenti e città protette dagli agenti, non esitiamo neanche un solo istante a gettarci sulla seconda opzione. Cosa che dovrebbero fare tutti quelli che vogliono essere dalla parte giusta.” –ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.