Non può entrare in casa perchè la porta è bloccata: “Chi c’è?”. “Sono un ladro!”

Dall’interno, tuttavia, ha sentito provenire dei rumori, ragion per cui – urlando – ha chiesto immediatamente: “Chi c’è!?”. La risposta, dall’altra parte, è giunta dopo pochi istanti: “sono un ladro!”. Questo è quello che è accaduto pochi giorni fa in un condominio di via Pietro Belon, nella zona del policlinico Casalino a Roma.

Il proprietario ha allertato i carabinieri che, immediatamente, sono giunti sul posto con una pattuglia della stazione di Roma – Cinecittà. I carabinieri sono poi riusciti ad accedere nell’abitazione e, dopo un’ispezione, hanno sorpreso un uomo, 45enne di Siracusa con precedenti, nascosto dietro a un armadio con un borsone pieno di oggetti, un orologio in oro e materiale informatico appena trafugato. Per il 45enne sono scattate le manette. La refurtiva è stata restituita.