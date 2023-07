Non solo Teddy Shower, Giovanni Penza e Rosmery Allestimenti pronti a sorprendere ancora

PUBBLICITÀ

Si è sempre detto che la miglior pubblicità sono l’apprezzamento e la soddisfazione del cliente. Per questo il suo nome rimbalza di festa in festa, diventando sempre più famoso nell’ambito del gender revel. Stiamo parlando di Giovanni Penza, dipendente di Rosmery Allestimenti, che con il suo Teddy Shower sta avendo sempre più successo non solo a Napoli e Provincia ma in tutta Italia. Infatti stanno arrivando tante chiamate, da Nord a Sud, per l’organizzazione di feste a tema

Ieri a Crotone è stato di nuovo scelto con il suo il Teddy Shower, era presente anche il noto cantante Mario Forte. Hanno regalato emozioni uniche ai futuri genitori Armando e Pamela presso la struttura di villa Ermenegilda.

Ma Giovanni Penza e la Rosmery Allestimenti non si fermano qui, sono pronti a stupire ancora con l’ideazione di una nuova struttura che farà impazzire ancora di più del Teddy Shower. La curiosità è tanta e, come si dice, aumenta il piacere! Non ci resta che attendere e scoprire quale sarà la grande sorpresa, restate connessi!

ALLESTIMENTI X OGNI EVENTO🔝

FUOCHI D’ARTIFICIO🎇

ARTISTI NEOMELODICI🎤

BALLON ART🎈

GENDER REVEAL