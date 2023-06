“Nonna mi servono 2000 euro”, a Procida un arresto per la truffa del finto di nipote

PUBBLICITÀ

Il 20enne Salvatore Pesola è la terza persona arrestata dai Carabinieri di Ischia per truffa ai danni di anziani nell’ultima settimana. La settima individuata prima che fuggisse col bottino se consideriamo anche chi è stato denunciato. Nelle maglie del 20enne un’81enne di Procida, contattata telefonicamente come da tradizione in queste circostanze. In linea una persona che si è spacciata per suo nipote. Aveva bisogno di un favore per un acquisto online. In sostanza servivano soldi da consegnare ad un corriere. Giusto 2600 euro, una somma che le avrebbe restituito appena possibile.

La vittima non ha fatto domande e quando alla sua porta si è presentato il postino ha consegnato banconota su banconota tutto quello che le era stato chiesto. Era Pesola e tutti i contanti sono finiti in uno zainetto. Missione incompiuta perchè il 20enne è stato bloccato dai carabinieri di Procida prima che i portelloni dell’aliscafo si chiudessero.

Pesola è finito in manette, arrestato per truffa. Il denaro è stato recuperato e restituito.

L’uomo è stato portato in carcere ed è in corso la procedura per sottoporlo a foglio di via obbligatorio.