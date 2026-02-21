PUBBLICITÀ
HomeCronacaNotte di piombo al rione Bussola, stesa tra le palazzine
CronacaCronaca locale

Notte di piombo al rione Bussola, stesa tra le palazzine

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
Notte di piombo al rione Bussola, stesa tra le palazzine
Notte di piombo al rione Bussola, stesa tra le palazzine
PUBBLICITÀ

Notte di paura al Rione Bussola, anche conosciuto come Bronx, area al confine tra San Pietro a Patierno e Poggioreale. Secondo la prima ricostruzione un gruppo di persone a bordo di motociclette ha fatto fuoco tra le palazzine popolari, mettendo in scena la più classica delle stese.
Sul posto le volanti della Questura di Napoli che hanno trovato sull’asfalto bossoli di pistola e cartucce di fucile.

Non ci sarebbero testimoni e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’accaduto. La zona non è nuova a questi episodi, di qualche mese fa’ l’ aggressione violenta di un uomo davanti agli occhi del figlio di 9 anni ripresa dalle telecamere e un’altra, dello stesso tenore, lo scorso ottobre davanti ad un bar all’ interno del rione. La situazione è attentamente monitorata dalle forze dell’ordine.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati