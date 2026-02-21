Notte di piombo al rione Bussola, stesa tra le palazzine

PUBBLICITÀ

Notte di paura al Rione Bussola, anche conosciuto come Bronx, area al confine tra San Pietro a Patierno e Poggioreale. Secondo la prima ricostruzione un gruppo di persone a bordo di motociclette ha fatto fuoco tra le palazzine popolari, mettendo in scena la più classica delle stese.

Sul posto le volanti della Questura di Napoli che hanno trovato sull’asfalto bossoli di pistola e cartucce di fucile.

Non ci sarebbero testimoni e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’accaduto. La zona non è nuova a questi episodi, di qualche mese fa’ l’ aggressione violenta di un uomo davanti agli occhi del figlio di 9 anni ripresa dalle telecamere e un’altra, dello stesso tenore, lo scorso ottobre davanti ad un bar all’ interno del rione. La situazione è attentamente monitorata dalle forze dell’ordine.

