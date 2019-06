Notte di terrore a Miano, esplosi una bomba e 50 colpi di pistola

Notte di fuoco e terrore a Miano. Una bomba carta e un raid armato con spari in aria, sono stati compiuti al rione San Gaetano. Erano da poco passate le 4 del mattino quando in quattro, a bordo di scooter, hanno fatto esplodere un ordigno artigianale davanti l’ingresso di una palazzina in via Teano, all’isolato 8; l’esplosione ha danneggiato alcuni scalini e la facciata del palazzo e 6 auto parcheggiate. Presumibilmente le stesse persone hanno poi esploso in aria circa 50 colpi di pistola nella vicina via Vittorio Veneto. Indagano i carabinieri della stazione di Secondigliano (guidati dal comandante Pignalosa).