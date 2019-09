Pd al Governo, cambia il Reddito di cittadinanza: più vantaggi agli stranieri

Novità in vista per il reddito di cittadinanza. “C’è un decreto in costruzione al ministero del Lavoro che interpreta il dettato del decreto 4 del 2019, ovvero che dovrà essere emanato un decreto con la lista di Paesi stranieri per i quali non bisogna avere documentazione aggiuntiva “, ha spiegato Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, secondo quanto riporta la Verità. Ma questo, vorrebbe dire un aumento delle famiglie che hanno diritto a ricevere il reddito mensile.

Con il nuovo Governo Pd-5 Stelle, ottenere il reddito di cittadinanza potrebbe diventare più facile, proprio grazie all’eliminazione dell’obbligo di depositare alcuni documenti. In questo modo, si passerà a 265mila nuclei familiari in più, ovvero mezzo milione di persone. E alla spesa calcolata lo scorso anno si aggiungerebbero 600 milioni in più.

