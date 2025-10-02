PUBBLICITÀ
Nuova confisca ad Antonio Passarelli, l’imprenditore di Melito accusato di riciclaggio per la camorra

Redazione Internapoli
Nuova confisca ad Antonio Passarelli, l'imprenditore di Melito accusato di riciclaggio per la camorra
La Guardia di Finanza di Bologna ha confiscato un patrimonio mobiliare e immobiliare del valore di circa 38 milioni di euro ad Antonio Passarelli, noto imprenditore di Melito di Napoli, ritenuto socialmente pericoloso.

Secondo le indagini, l’uomo avrebbe riciclato i proventi di truffe assicurative realizzate da una persona considerata vicina a diversi clan camorristici, intrattenendo rapporti d’affari prima con esponenti del clan Di Lauro e successivamente con quelli del gruppo degli scissionisti.

L’imprenditore è accusato anche di aver sottratto all’imposizione fiscale ingenti somme derivanti da compravendite immobiliari. Le verifiche economico-patrimoniali condotte sul suo nucleo familiare hanno evidenziato una forte incongruenza tra i redditi dichiarati e gli investimenti effettuati tra il 2000 e il 2021, comprendenti operazioni finanziarie, patrimoniali e societarie.

Il provvedimento di confisca è stato emesso dalla Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione del Tribunale di Napoli ed eseguito dai finanzieri, che hanno così sottratto all’imprenditore un ingente patrimonio ritenuto frutto di attività illecite.

A Passarelli, difeso dall’avvocato Gian Paolo Picardi, è stato annullata nel merito la confisca da parte della Corte di Appello di Napoli. Ora è stato già proposto appello verso quest’altra confisca.

Riciclava per i clan Di Lauro, Scissionisti e Mallardo: il profilo di Antonio Passarelli

