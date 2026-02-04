Nuova viabilità in via Cifariello al Vomero, polemica per la mancata pedonalizzazione

PUBBLICITÀ

Negli ultimi giorni via Filippo Cifariello, storica strada del quartiere collinare, è tornata al centro del dibattito cittadino dopo l’adozione di una nuova ordinanza che ne modifica in modo significativo la disciplina viabilistica, riaccendendo il confronto tra istituzioni e residenti.

Nuova ordinanza e assetto della viabilità

Con l’ordinanza dirigenziale n. 9 del 30 gennaio, la direzione della Municipalità 5 Vomero Arenella, Unità operativa attività tecniche, ha revocato la precedente ordinanza sindacale n. 345 del 28 marzo 2008 e l’ordinanza dirigenziale n. 60 del 23 gennaio 2023, introducendo un nuovo assetto per via Filippo Cifariello. Il provvedimento, che arriva dopo mesi di discussione legati all’ipotesi di pedonalizzazione sostenuta da un ordine del giorno presentato in Consiglio comunale, non istituisce un’area pedonale, ma prevede una serie di forti limitazioni al traffico veicolare.

A darne notizia è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari ed ex presidente della Circoscrizione Vomero. La nuova ordinanza conferma il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati della strada. A questi si aggiungono ulteriori misure: divieto di transito ai veicoli non autorizzati, senso unico di marcia in direzione via Bernini, obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’incrocio con la stessa via Bernini, oltre all’istituzione di un percorso pedonale protetto delimitato da apposite fioriere.

“Quasi da non so quanti consigli comunali viene posta all’ordine del giorno il problema della viabilità di via Cifariello; che poi problemi non ha se non il fastidio che i residenti hanno per gli esercizi di attività commerciali che si portano fino a tardanotte e quindi chiaramente arrecano disturbo alla quiete. Infatti ci sono numerose denunce che sono state effettuate alle autorità competenti, per il momento senza alcun risultato. E ora l’ultima ordinanza del comune ha disposto di fare il senso unico sulla strada che invece prima era a doppio senso. Ma è veramente un nonsenso considerando che poi la strada sembra limitata solo ai residenti, quindi che senso ha fare il senso unico per una strada limitata solo ai residenti? Visto che siamo quattro gatti“, così commenta un residente.

Le critiche dei residenti e le modifiche richieste

Secondo Gennaro Capodanno, il provvedimento presenta numerosi elementi critici, a partire dal metodo adottato. I residenti, infatti, non sarebbero stati coinvolti preventivamente dalla Municipalità 5 Vomero Arenella, venendo a conoscenza delle decisioni solo a fatti compiuti. Una modalità giudicata poco democratica e in contrasto con la funzione partecipativa per cui le municipalità sono state istituite.

Nel merito, il Comitato Valori collinari ribadisce la propria contrarietà a qualsiasi ipotesi di pedonalizzazione di via Filippo Cifariello e chiede correttivi al nuovo dispositivo. Tra le principali perplessità figura l’installazione delle fioriere lungo tutta la strada, che potrebbero trasformarsi in ricettacoli di rifiuti e interferire con il posizionamento dei bidoni della raccolta, ostacolando il passaggio dei pedoni. Viene inoltre sottolineata la necessità di lasciare liberi gli spazi antistanti gli accessi ai condomìni per garantire le vie di fuga previste dalle norme di sicurezza, nonché di rimuovere le porte a battenti che si aprono sulla sede stradale, ritenute pericolose.

Da qui la richiesta conclusiva: la convocazione urgente di un incontro con i vertici della Municipalità V Vomero Arenella e con i responsabili degli uffici comunali competenti, per valutare le modifiche proposte e migliorare l’applicazione di un provvedimento che continua a dividere.