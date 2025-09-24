Obbligo di carta d’imbarco digitale per i voli Ryanair, stop al cartaceo

PUBBLICITÀ

Spostato dal 3 al 12 novembre prossimo l’obbligo di salire a bordo degli aerei Ryanair solo con carta d’imbarco digitale. “Garantire una transizione priva di complicazioni per i clienti in un periodo di viaggio meno intenso, subito dopo le vacanze di inizio novembre“, ha spiegato la compagnia irlandese.

Servirà l’app MyRyanair

Con il passaggio alle carte di imbarco 100% digitali i passeggeri non potranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea, ma dovranno invece utilizzare quella digitale generata nell’app “myRyanair” durante il check-in per poter salire a bordo del proprio volo.

Questa decisione “rappresenta – afferma la compagnia aerea – l’ultimo passo nella trasformazione digitale di Ryanair che ha già introdotto numerose funzionalità e iniziative all’interno della propria app per migliorare l’esperienza di viaggio dei suoi oltre 206 milioni di clienti“.

“Esperienza più veloce”

“Il passaggio alle carte d’imbarco 100% digitali offrirà ai nostri clienti un’esperienza di viaggio più veloce, smart e sostenibile, resa ancora più semplice grazie alla nostra app myRyanair, all’interno della quale i passeggeri potranno beneficiare anche di funzionalità utili come Order to Seat e gli aggiornamenti sui voli in tempo reale”, ha dichiarato Dara Brady, chief marketing Officer (Cmo) di Ryanair.

Cosa succede se dimentico la mia carta di imbarco?

Se hai effettuato il check-in online e hai dimenticato la carta di imbarco, puoi accedervi in qualsiasi momento dall’app Ryanair. Se un viaggiatore si trova in aeroporto e non disponi dell’app Ryanair o non puoi accedervi, è possibile stampare al banco check-in, ma gli verrà addebitato un supplemento per la riemissione della carta di imbarco.