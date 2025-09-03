Offerta dell’Ajax per un giovane talento del Napoli, Adl dice no

PUBBLICITÀ

Il classe 2003 Giuseppe Ambrosino, attaccante cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ha rubato l’occhio agli olandesi dell’Ajax. La squadra di Amsterdam ha cercato un profilo giovane per rimpiazzare l’uscita di Brian Brobbey in attacco.

L’attaccante olandese è volato in Inghilterra a completare il pacchetto offensivo del Sunderland per una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Giuseppe Ambrosino è della stessa età e presenta anche caratteristiche molto simili a Brobbey. Questi i motivi che hanno spinto il club olandese a piombare sull’attaccante italiano.

Ambrosino, però, è rimasto al Napoli senza dubbio. Rifiutata immediatamente l’offerta dall’Ajax per costruirsi un futuro in maglia azzurra. A confermarlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato che a SKY ha ribadito: “Il club italiano, nelle scorse ore, ha respinto la proposta arrivata dall’Olanda per il suo attaccante”.

Antonio Conte crede molto in lui, soprattutto dopo le prestazioni con le giovanili dell’Italia dove Ambrosino ha spiccato nell’europeo U-21. Per il 21 enne è arrivato anche l’esordio in Serie A lo scorso 30 agosto al Maradona nella vittoria per 1-0 contro il Cagliari.

L’attaccante per il futuro

Conte ha deciso di coccolarsi il suo talento Ambrosino dopo le sue esperienze lontano da Napoli. Prima Catanzaro poi Frosinone. Oggi l’attaccante 2003 è sotto l’ala di Mister Conte, pronto ad assorbire tutti i consigli dell’allenatore e dei suoi esperti compagni di squadra.

Può svariare su tutto il fronte d’attacco, Ambrosino piò essere una chiave per sbloccare partite complicate o mantenere il risultato grazie alle sue giocate.

Dopo le annate in Serie B, l’attaccante campano può finalmente dimostrare il suo valore in maglia Napoli. L’esordio con la numero 69 dello scorso 30 agosto potrebbe essere la prima di molte apparizioni nella squadra nella quale è cresciuto fin da bambino.

Ad oggi si sta trattando con il suo entourage per il rinnovo di contratto, il primo nei professionisti con il suo Napoli.