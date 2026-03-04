PUBBLICITÀ
HomeCronacaOggi i funerali di Domenico, Sal Da Vinci rinvia la festa per...
CronacaCronaca locale

Oggi i funerali di Domenico, Sal Da Vinci rinvia la festa per la vittoria di Sanremo

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
funerali domenico festa sal da vinci
PUBBLICITÀ

Da un lato la gioia per un traguardo che arriva dopo cinquant’anni di carriera. Dall’altro un dolore che ha attraversato Napoli come un vento freddo, quello per la morte del piccolo Domenico Caliendo. Tra palco e silenzio, Sal Da Vinci ha scelto il silenzio.

Il cantautore napoletano, fresco vincitore del Festival di Sanremo con “Per sempre sì”, aveva programmato per mercoledì 4 marzo una festa in città per celebrare il successo. Ma nello stesso giorno, alle 15, nel Duomo di Nola, si terranno i funerali del bambino di due anni e quattro mesi morto all’ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore.

PUBBLICITÀ

L’artista ha deciso di posticipare l’evento celebrativo, rinunciando ai riflettori per rispetto di una comunità colpita nel profondo. “Il bambino prima di tutto”, è il messaggio che filtra da chi gli è vicino.

La conferma del gesto è arrivata attraverso i canali social del deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha reso pubblico uno scambio di messaggi con un cittadino preoccupato per la sovrapposizione tra la festa e le esequie.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati