Oggi i funerali di Domenico, Sal Da Vinci rinvia la festa per la vittoria di Sanremo

PUBBLICITÀ

Da un lato la gioia per un traguardo che arriva dopo cinquant’anni di carriera. Dall’altro un dolore che ha attraversato Napoli come un vento freddo, quello per la morte del piccolo Domenico Caliendo. Tra palco e silenzio, Sal Da Vinci ha scelto il silenzio.

Il cantautore napoletano, fresco vincitore del Festival di Sanremo con “Per sempre sì”, aveva programmato per mercoledì 4 marzo una festa in città per celebrare il successo. Ma nello stesso giorno, alle 15, nel Duomo di Nola, si terranno i funerali del bambino di due anni e quattro mesi morto all’ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore.

PUBBLICITÀ

L’artista ha deciso di posticipare l’evento celebrativo, rinunciando ai riflettori per rispetto di una comunità colpita nel profondo. “Il bambino prima di tutto”, è il messaggio che filtra da chi gli è vicino.

La conferma del gesto è arrivata attraverso i canali social del deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha reso pubblico uno scambio di messaggi con un cittadino preoccupato per la sovrapposizione tra la festa e le esequie.