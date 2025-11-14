Oltre 1 kg di cocaina nascosta nel battiscopa, denunciato 56enne a Scampia

PUBBLICITÀ

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella mattinata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo in uno stabile in largo Baruch de Spinoza, dove hanno rinvenuto, all’interno di un battiscopa, 6 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 1,2 kg, che sono stati sequestrati a carico di ignoti.

PUBBLICITÀ

Inoltre, nel corso del medesimo servizio, i poliziotti hanno controllato l’abitazione di un 56enne napoletano dove hanno rinvenuto 5 computer portatili, un modem, 41 smartphone, 1.116 sim di diversi gestori telefonici e 5 carte di debito/credito, intestate a vari soggetti di cui non ha saputo fornire giustificazioni in merito al possesso; pertanto, il prevenuto è stato denunciato per ricettazione dal personale operante.