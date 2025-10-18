Oltre 1 kg tra coca e hashish nascosto in casa, pusher in manette ad Avellino

Ottocento grammi di cocaina, 480 di hashish, denaro contante e attrezzature per il confezionamento sono stati sequestrati dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino nell’abitazione di un 22enne residente in un quartiere popolare del capoluogo irpino.
L’operazione, coordinata dalla Procura guidata da Domenico Airoma, si inserisce nell’ambito dei controlli pianificati per contrastare lo spaccio di droga in città. Il giovane è stato tratto in arresto e trasferito in carcere.
La cocaina era custodita in involucri di plastica mentre i cinque panetti di hashish erano stati conservati sotto vuoto in confezioni contrassegnate dalle immagini di un noto cartone animato.