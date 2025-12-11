PUBBLICITÀ

A Barra i carabinieri hanno sequestrato oltre 10mila euro falsi e materiale pirotecnico illegale, arrestando un 61enne del posto. L’operazione rientra nei controlli mirati disposti nell’area orientale del capoluogo.

Oltre 20 kg di botti illegali e banconote da 20 e 50 euro false, arrestato 61enne a Barra

I militari della compagnia Poggioreale e del nucleo radiomobile di Napoli sono arrivati a Pietro Musco, 61 anni, attraverso un deposito a lui in uso. Nel locale hanno trovato banconote contraffatte da 50 e 20 euro per più di 10mila euro, riprodotte con una qualità tale da ingannare anche un occhio esperto.

Accanto al denaro falso, c’erano 15 ordigni improvvisati e 20 chili di materiale pirotecnico di provenienza illecita. L’uomo è stato arrestato e si trova ai domiciliari in attesa di giudizio.

Il risultato dei controlli

Il bilancio del servizio comprende anche sei denunce. Un 37enne risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio. Un 41enne è stato denunciato per aver alimentato a costo zero il market di cui è proprietario tramite un allaccio abusivo alla rete elettrica. Due persone sono state denunciate per evasione e una per guida senza patente.

Controllati diversi esercizi commerciali: sequestrati 45 chili di alimenti e irrogate sanzioni per 5mila euro. Sul fronte della viabilità, notificate 16 contravvenzioni al codice della strada.