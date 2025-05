Oltre 70 milioni di telespettatori e 170 paesi collegati, i numeri da record della parata Scudetto

PUBBLICITÀ

La “Parata dei Campioni” ha concluso i festeggiamenti della Società Sportiva Calcio Napoli. Venerdì sera, al fischio finale di Napoli-Cagliari gli azzurri hanno alzato il secondo tricolore nel giro di tre anni.

Euforia e gioia: Napoli in festa

Le persone coinvolte lungo tutto il Lungomare sono state all’incirca 350.000. La società azzurra per l’occasione ha messo a disposizione due pullman che sono partiti dal Molo Mergellina e sono giunti sino a Piazza Vittoria. A livello generale contando i tre giorni di festeggiamenti, i numeri sono stati pazzeschi: circa un milione le persone coinvolte.

La “Parata dei Campioni” è stata trasmessa in chiaro

Il Club si è occupato della produzione dell’evento tramite la collaborazione con NVP. Il grande evento è stato trasmesso in diretta RAI sia in ambito nazionale su RAI 2, con ottimi dati di ascolto, che a livello mondiale grazie a RAI Italia. Nel corso della trasmissione si è totalizzata una media di oltre 70 milioni di telespettatori, con 170 paesi collegati che hanno potuto così festeggiare anche se a distanza la magnifica vittoria del tricolore azzurro.

ADL soddisfatto per la “Parata dei Campioni”

“Siamo stati testimoni di un evento epocale, organizzato grazie alla collaborazione del Club con la Regione, il Comune, la Prefettura, la Questura e gli operatori della mobilità locale. Napoli ha fatto sistema, è stato il trionfo della civiltà e della passione di un’intera città sul lungomare più bello del mondo. Sono milioni i napoletani che vivono in ogni parte del globo e che per due ore si sono virtualmente ritrovati sul pullman con noi”. Un Aurelio De Laurentis soddisfatto commenta così l’evento che ha scatenato l’entusiasmo e la felicità di un’intera città in festa.

Un altro dato importante riguarda le visualizzazioni in casa Napoli. Sui canali ufficiali del Club infatti è stata superata la soglia dei 200 milioni di visualizzazioni. Ciò a dimostrazione del fatto che un evento di questa portata ha smosso interi gruppi di popolazione dando alla città partenopea tanta visibilità.

