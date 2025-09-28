Omicidio a Miano, dopo gli spari l’auto ha sbandato contro il muro: traffico in tilt nella zona

PUBBLICITÀ

Traffico in tilt in via Miano a causa di un agguato che ha ucciso il 33enne Umberto Russo, raggiunto questa mattina attorno alle 9 da diversi colpi d’arma da fuoco mentre si trovava a bordo della sua Jeep Avenger di colore grigio e morto poco dopo all’ospedale Cardarelli per le gravi lesioni riportate. Possibile che gli autori dell’omicidio siano giunti in sella a uno scooter utilizzando una pistola. Semidistrutto il finestrino della vettura su cui Russo viaggiava, rotto dai proiettili esplosi. L’auto ha sbattuto in modo violento sul muro di tufo, probabilmente dopo l’esplosione dei colpi, come dimostrato gli pneumatici danneggiati e una lunga scia a seguito di una sgommata, dovuta alla perdita del controllo della Jeep da parte di Russo mortalmente ferito. Sul sedile lato guidatore e sullo sterzo sono copiose le macchie di sangue della vittima. Immancabili i curiosi, perlopiù passanti diretti al bosco di Capodimonte, che hanno chiesto alla stampa presente cosa fosse successo. Qualcuno ha anche scattato foto e girato video. I carabinieri della Compagnia Vomero sono ancora sul posto per i rilievi mentre a indirizzare il traffico ci sono gli agenti della polizia municipale. Importanti potranno risultare la visione delle telecamere di videosorveglianza di un esercizio commerciale del posto.