Omicidio in carcere, detenuto ammazza il compagno di cella durante una lite

A rendere nota la vicenda è Donato Capece, segretario generale del Sappe. «Quanto accaduto – dice – deve far riflettere per individuare soluzioni a breve ed evitare che la polizia penitenziaria sia continuo bersaglio di situazioni di grave stress durante l’espletamento del proprio servizio. Il disagio mentale, dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, è stato riversato nelle carceri».

Nello specifico l’uomo, un cittadino italiano di cui si conosce solo la nazionalità, da febbraio a settembre 2022 era stato in una Rems, successivamente nel reparto psichiatrico dell’ospedale Sandro Pertini per poi far ritorno nel circuito carcerario. Perché se le sue condizioni erano già state giudicate incompatibili con la detenzione e il detenuto giudicato pericoloso è tornato in cella? Aspetti che dovranno essere chiariti dall’inchiesta aperta dalla procura di Velletri.