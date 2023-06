Insegue la ex con la Maserati ed esplode due colpi di pistola: arrestato dopo il tentativo di fuga

PUBBLICITÀ

Inseguimenti, conflitto a fuoco, gambizzazione e tre persone in ospedale: pomeriggio di paura ieri nell’Avellinese. Tutto è cominciato con il ferimento di una donna 48enne di Sperone, Michela Principe, raggiunta da due proiettili al braccio sinistro mentre era alla guida della sua auto. A esplodere i colpi il suo ex compagno, Pellegrino Crisci, 41 anni di Sirignano. La 48enne sarebbe stata inseguita dall’ex da Mugnano del Cardinale fino ad Avella. Crisci avrebbe premuto il grilletto più volte lungo il tragitto all’indirizzo di Michela Principe. Quest’ultima, nonostante le ferite al braccio, è riuscita a rifugiarsi nella zona di via Santa Croce e a chiedere aiuto. Ha poi fornito indicazioni sul suo aggressore ai carabinieri della Compagnia di Baiano. È così scattata la caccia all’uomo con militari sia in borghese che in divisa. Ma la scorribanda di Crisci è proseguita ancora. Si sarebbe recato a Sirignano per sparare alle gambe di un 32enne del posto, Giuseppe Miele, scappando via subito dopo a tutta velocità. I militari che erano già sulle sue tracce lo hanno intercettato a bordo di una vettura sportiva, una potente Maserati. Anziché fermarsi all’alt dei carabinieri ha ingranato la marcia, dandosi alla fuga. Ne è nato un inseguimento tra le strade del Baianese in mezzo ad auto e case, fino a Sperone, dove sono stati esplosi altri colpi di arma da fuoco. Questa volta sarebbero stati costretti a sparare anche gli stessi carabinieri.