PUBBLICITÀ
HomeCronacaOmicidio Jlenia Musella, parla la mamma: "Non dormivo con i miei figli,...
CronacaCronaca locale

Omicidio Jlenia Musella, parla la mamma: “Non dormivo con i miei figli, la casa è indemoniata”

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
omicidio jlenia musella mamma
PUBBLICITÀ

Si arricchisce di nuovi elementi l’inchiesta sull’omicidio di Jlenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata da suo fratello Giuseppe. Nella stessa serata del delitto è stata ascoltata a sommarie informazioni testimoniali la madre della vittima e dell’indagato, Natascia Miccoli.

La donna, la donna quanto alla giornata del delitto, ha spiegato di non aver verificato la presenza dei figli in casa, pur convivendo con loro, poiché dopo aver posato una busta sul tavolo sarebbe uscita nuovamente. L’ultima volta che avrebbe visto Jlenia risalirebbe al giorno precedente alle 15.30, mentre Giuseppe sarebbe stato visto intorno alle 17.30.

PUBBLICITÀ

La donna ha inoltre riferito di non dormire più nella propria abitazione del rione Conocal di Ponticelli perché convinta che fosse “indemoniata”, e di trascorrere le notti a casa di un’amica, soprattutto da quando, due settimane prima, non era più sottoposta agli arresti domiciliari disposti dopo un arresto avvenuto il 5 agosto 2025.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati