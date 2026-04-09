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Omicidio madre Donato De Caprio, confermato ergastolo per la vicina anche in Appello

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Omicidio madre Donato De Caprio, confermato ergastolo per la vicina anche in Appello
Omicidio madre Donato De Caprio, confermato ergastolo per la vicina anche in Appello
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Un omicidio pianificato, non un gesto d’impulso. La Corte di Assise d’Appello di Napoli ha confermato l’ergastolo per Stefania Russolillo, accusata di aver ucciso la vicina di casa, la 72enne Rosa Gigante, nella sua abitazione nel quartiere Pianura. La vittima, ipovedente, era la madre del tiktoker Donato De Caprio, noto a Napoli per la sua attività “Con mollica o senza”.

Omicidio madre Donato De Caprio, confermato ergastolo per la vicina anche in Appello

Fu proprio il figlio tra i primi ad arrivare sul luogo del delitto, il 18 aprile 2023. Secondo la ricostruzione della Procura, l’omicidio non fu improvviso: la donna avrebbe agito con lucidità, pianificando il gesto con un obiettivo preciso, quello di impossessarsi del denaro della vittima. Un delitto quindi di natura predatoria, costruito in anticipo e portato a termine senza esitazioni. La sentenza di secondo grado conferma quanto già stabilito il 28 gennaio 2025 in primo grado, rafforzando l’impianto accusatorio: nessun raptus, ma una scelta consapevole.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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