PUBBLICITÀ
HomeCronacaOmicidio Maimone a Mergellina, chiesta in appello la conferma dell'ergastolo per Valda
CronacaCronaca locale

Omicidio Maimone a Mergellina, chiesta in appello la conferma dell’ergastolo per Valda

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Omicidio Maimone a Mergellina, chiesta in appello la conferma dell'ergastolo per Valda
PUBBLICITÀ

“Una condanna giusta e congrua”. Così il sostituto procuratore generale di Napoli Paola Correra ha definito la condanna all’ergastolo inflitta al baby-boss Francesco Pio Valda, ritenuto colpevole lo scorso 30 gennaio, dalla Corte di Assise partenopea, dell’omicidio del pizzaiolo Francesco Pio Maimone, agli chalet di Mergellina, a Napoli, il 20 marzo 2023, al culmine di una lite tra gruppi malavitosi rivali a cui era completamente estraneo.

Omicidio Maimone a Mergellina, chiesta in appello la conferma dell’ergastolo per Valda

Oggi, a Napoli, davanti alla Corte di Assise di Appello ha preso il via il processo di appello per l’omicidio di Maimone, che vede imputati, oltre al baby-boss anche un gruppo di suoi parenti e amici, in primo grado condannati a pene molto più lievi.

PUBBLICITÀ

L’avvocato Sergio Pisani, difensore dei Antonio e Tina, i genitori della giovanissima vittima, ha chiesto l’acquisizione della sentenza della Cassazione emessa nei confronti di Rocco Sorrentino, colui che aveva la pistola usata da Valda, condannato al termine di un processo celebrato in abbreviato, che si è visto riconoscere l’aggravante mafiosa.

La procura generale ha chiesto la conferma delle condanne per Valda, Saiz, Niglio e Clemente. Solo per Mancini ha invece chiesto al giudice una rideterminazione della pena (in tre anni e quattro mesi).
In primo grado Alessandra Clemente, la cugina 27enne del baby boss, venne condannata a due anni e sei mesi di reclusione; il 24enne Salvatore Mancini a quattro anni; Giuseppina Niglio, nonna di Valda, 75 anni, a quattro anni e sei mesi di reclusione e a una multa di 6mila euro; Pasquale Saiz, 23 anni, a quattro anni di carcere.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati