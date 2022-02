Omicidio Rosa Alfieri, Elpidio chiede scusa alla famiglia ma la madre lo ripudia: “Non è più mio figlio”

‘Quello non voglio più vederlo. Non è più mio figlio”. Sono le parole – riportate da organi di stampa – da Cristina Salas, la madre di Elpidio D’Ambra, il 31enne arrestato con l’accusa di aver ucciso a Grumo Nevano la 23enne Rosa Alfieri.

”Io – aggiunge – sto con il dolore della famiglia della povera Rosa”. La donna non ha nominato alcun avvocato di fiducia per il figlio che ora è difeso da un legale d’ufficio. ‘‘Non lo conosco, non so più chi è, non mi appartiene, non ci ho parlato, non voglio più chiamarlo”, ribadisce la donna.

Uccisa nel Napoletano: omicida confessa, ma nega violenze

“Chiedo scusa alla famiglia della ragazza“, ha detto nel corso dell’interrogatorio condotto dalla polizia e dal sostituto procuratore alla presenza del legale, Dario Maisto. Durante il suo racconto ha anche spiegato che, subito dopo l’omicidio avvenuto nel pomeriggio del primo febbraio nell’appartamento di via Risorgimento a Grumo Nevano, si è intrattenuto qualche minuto con i genitori della vittima che erano preoccupati perché non riuscivano a rintracciarla.

Elpidio D’Ambra, il 31enne fermato nel pomeriggio di ieri per l’omicidio di Rosa Alfieri, la ragazza trovata senza vita nell’abitazione di Grumo Nevano dove l’uomo viveva, ha confessato il delitto negando però le violenze sulla donna. Ascoltato dagli investigatori del commissariato di Polizia di Bagnoli, dove D’Ambra è stato condotto subito dopo essere stato bloccato dai poliziotti, ha confessato davanti al sostituto procuratore di Napoli Nord e al dirigente di Ps. D’Ambra, che aveva fatto perdere le sue tracce, è stato riconosciuto da due agenti che si erano recati nell’ospedale S.Paolo di Napoli per motivi di servizio.