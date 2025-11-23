PUBBLICITÀ
Omicidio Salomone, si costituisce un 15enne:”Sono stato io a sparare”

Stefano Di Bitonto
Stefano Di Bitonto
Ultima modifica:
Si trova al momento negli uffici della squadra mobile di via Medina. Avrebbe ammesso di aver sparato a Marco Pio Salomone nella notte tra venerdì e sabato. Un 15enne, accompagnato dall’avvocato Beatrice Salegna, si è presentato poche ore fa in Questura ammettendo le proprie responsabilità. In questo momento il giovane viene sottoposto a quello che sarà un lungo interrogatorio. Il ragazzino, originario del quartiere Arenacci, dovrà spiegare i motivi che l’hanno indotto ad esplodere un colpo fatale contro Salomone e soprattutto dovrà aiutare gli investigatori a recuperare l’arma: gli uomini della Mobile non escludono il coinvolgimento di altri ragazzi nella vicenda. Sullo sfondo resta sempre l’ipotesi dello scontro tra bande per i traffici di droga.

 

