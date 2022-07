Omicron, sono già 290 i casi della sottovariante ‘Centaurus’ nel mondo: sintomi ed effetti

Sono 290 i casi isolati nel mondo della sottovariante BA.2.75, nota come ‘Centaurus‘, la maggior parte dei casi hanno origine dal ceppo indiano. Ben oltre l’82% delle sequenze depositate all’interno del database GISAID infatti sembrano provenire dall’India.

I paesi “toccati” da ‘Centaurus’

La nuova sottovariante preoccupa soprattutto, ma non solo, i virologi inglesi. Nonostante si sappia ancora relativamente poco sull’ultima arrivata pare essere più contagiosa della “cugina” Omicron 5. “Devo dunque dire che è un po’ prematuro vedere se questa variante ha una capacità di trasmissione uguale a queste ultime che abbiamo adesso” spiega Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova. Denominata ‘Centaurus’ è stata pare trovare le sue origini in India. A partire da inizio giugno infatti sono state depositate ben 239 sequenze del virus. Questo numero equivarrebbe in termini di percentuale al 4% di tutti i virus registrati nel paese tra il 14 giugno ed il 5 luglio.

Oltre i casi registrati nel “paese di partenza” sono 14 gli altri Stati che hanno fatto la triste conoscenza di ‘Centaurus‘. Nello specifico gli altri casi sono così suddivisi: 14 nel Regno Unito, 9 in USA, 6 in Nuova Zelanda, 4 in Canada, 4 in Indonesia, 3 in Giappone, 2 in Australia, Germania e Nepal, 1 in Danimarca, Lussemburgo, Martinica, Olanda e Turchia. Raj Rajnarayanan, professore all’Arkansas State University, ha diffuso la notizia su Twitter.

Il “soprannome” della sottovariante

Pare che il nome “non scientifico” di ‘Centaurus‘ sia stato dato per sottolineare alcune caratteristiche del virus. Frutto di svariate mutazioni prende il nome di una costellazione nonché della creatura mitologica: metà uomo e metà cavallo. Il centauro dovrebbe essere quindi simbolo delle mutazioni. Il nome ‘Centaurus‘ ha da subito sostituito l’ufficiale B.A.2.75 portando la sottovariante ad essere conosciuta con il nome della creatura mitologica.