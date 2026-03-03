Operazione anticamorra: sequestrati soldi, gioielli, champagne e borse griffate

PUBBLICITÀ

Maxi sequestro nell’ambito dell’operazione anticamorra condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e dalla Squadra Mobile di Napoli: sotto chiave borse griffate, gioielli, orologi di lusso, ingenti somme di denaro contante, cambiali e bottiglie di champagne. Le misure cautelari, emesse dal gip su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, riguardano complessivamente 71 indagati ritenuti legati ai cartelli Clan Mazzarella e Alleanza di Secondigliano, attivi tra città e provincia.

