Ora è anche ufficiale, Alisson Santos è un nuovo giocatore del Napoli

Nicola Avolio
Il Napoli ha il suo nuovo rinforzo offensivo. Dopo aver accolto Giovane dal Verona, è il turno di un altro brasiliano, ossia Alisson Santos.

Classe 2002, l’esterno arriva dallo Sporting Lisbona in prestito per 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 15, per un totale di 18 milioni.

Dopo aver depositato il contratto in Lega, arriva anche l’annuncio di Aurelio De Laurentiis. Si attendeva, di fatto, solo il tweet presidenziale ed eccolo arrivato: “Benvenuto Alisson!”, ha scritto il patron azzurro su X.

