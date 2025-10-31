“Ora Spalletti si tatui la Juve sull’altro braccio”: Briatore critica l’allenatore

PUBBLICITÀ

“Spalletti a me non piace, perchè ne ho il ricordo della Nazionale. Col Napoli però ha vinto lo scudetto e si è fatto il tatuaggio. Adesso si tatui la Juve sull’altro braccio“. Queste le parole di Flavio Briatore, grande tifoso juventino e noto imprenditore piemontese nato a Verzuolo (Cuneo), durante la presentazione del nuovo Crazy Pizza.

Flavio Briatore contro la dirigenza della Juventus

Durante l’incontro, tenutosi a Torino, per la recente apertura del 23esimo ristorante del gruppo Majestas, fondato da Briatore e Francesco Costa, lo stesso Briatore ha accusato la dirigenza della squadra campione d’Italia 36 volte. “La dirigenza ha gestito male la squadra spendendo anche un sacco di soldi” ha dichiarato l’imprenditore dopo il recente esonero di Tudor, il terzo in un solo anno.

PUBBLICITÀ

Alla domanda “Vorrebbe comprarla?”, come riportato da Il Mattino, Briatore non ha esitato a rispondere no. “Sono super impegnato in Formula 1 con la Alpine. E ho già avuto una squadra di calcio” ha spiegato ricordando che nel 2007 acquistò il club inglese Queens Park Rangers: “L’avevo riportato in Premier League” ha concluso l’imprenditore.