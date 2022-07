Tragedia sconvolge Qualiano, Orazio ‘o tedesco ucciso da un vicino di casa

Ha sconvolto tutta Qualiano la morte di Orazio Santella, ucciso in Germania dove viveva oramai da 10 anni. Tanti i commenti sui social per la tragedia che ha lasciato senza parole tanti amici e parenti. Orazio, secondo quanto riportato dai media tedeschi, sarebbe stato ammazzato a coltellate da un vicino di casa a seguito di una lite avvenuta all’interno del condominio dove viveva con la famiglia. I fatti sono avvenuti nel paese di Damstadt (Francoforte), dove Orazio viveva da tempo lì perchè parte della famiglia aveva origini tedesche, infatti lo chiamavano ‘o tedesco.

Il 48enne qualianese anni fa svolgeva l’attività di idraulico. Dopo il matrimonio si è trasferito in Germania. Dopo il lavoro in aeroporto dove scaricava valigie, per problemi fisici aveva cambiato lavoro. Orazio aveva mantenuto i contatti con diversi amici di Qualiano, con cui scambiava chiacchiere sui social e telefonate. Agli amici aveva spesso raccontato di questo rapporto turbolento con i vicini, Orazio lamentava infatti di non poter nemmeno accendere la brace o fare una cena a casa che doveva litigare con alcuni condomini. Pare che avesse avuto discussioni già precedenti col vicino di casa.

Un vicino di casa lo avrebbe accoltellato al cuore. Avrebbe bussato alla sua porta, la moglie di Orazio ha aperto la porta, Orazio sarebbe uscito per chiedere spiegazioni e lì è stato accoltellato a morte. Il sospettato, un uomo di 53 anni, è stato arrestato dalle pattuglie di polizia allertate subito dopo l’episodio. L’ufficio del pubblico ministero e il Commissariato 10 della polizia criminale di Darmstadt hanno avviato le indagini del caso per ricostruire la dinamica dell’omicidio e raccogliere indizi a carico del vicino.