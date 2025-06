Adl e Osimhen sono d’accordo, perché è bloccata la cessione in Arabia

PUBBLICITÀ

Sembrava fatto il passaggio di Victor Osimhen all’Al Hilal ed invece è arrivata una fumata grigia. Epppure erano certi tutti che questa fosse la volta buona, a partire dallo stesso centravanti che era già pronto a partire per le vacanze. All’ultimo momento il nigeriano ha rinunciato al volo aereo per poter gestire direttamente da Istanbul queste fasi delicatissime di calciomercato e capire se davvero gli arabi siano interessati a fare follie. Per Osimhen ‘follie’ vuol dire 40 milioni di euro all’anno per tre anni, una cifra alla quale l’Al Hilal ha provato ad avvicinarsi questa mattina, offrendo all’ex Lille 30 milioni a stagione.

Non basta ancora e sullo sfondo si riappare il Galatasaray che sogna ancora di poterlo trattenere, spingendosi nei giorni scorsi ad offrirgli un triennale da 20 milioni all’anno.

Cifre osorbitanti che però, al momento, non fanno gola ad Osimhen che sembra avere le idee chiare: il nigeriano pare, infatti, disposto a giocare in campionati secondari (come quello arabo) soltanto in cambio offerte irrinunciabili, qualora non dovessero arrivare non disdignerebbe la possibilità di restare ancora in Turchia alle condizioni prospettategli nelle scorse ore.

Ed il Napoli? Il club di Aurelio De Laurentiis non è disposto a trattare con alcun club, il patron azzurro pretende il pagamento dell’intera clausola per un motivo ben preciso.

Con il pagamento della clausola, il produttore cinematografico assicurerebbe 75 milioni di euro alla voce entrate del prossimo bilancio. E’ in primis per questo motivo che il Napoli ha rifiutato l’offerta di 65 milioni di euro, più 5 di bonus facilmente raggiungibili, arrivata dall’Al Hilal. Gli arabi volevano, infatti, un pagamento in tre trance del cartellino di Osimhen, ma De Laurentiis non ha voluto saperne di rateizzare ed ha chiesto il pagamento della clausola.

Insomma, il Napoli vuole chiudere definitvamente il capitolo Osimhen sia da punto di vista tecnico che economico: lo ha spiegato anche all’agente del nigeriano, che non ha fatto una piega, perché certo che l’Al Hilal alla fine accontenterà sia il suo assistito che la società partenopea.

