Ospedale di Giugliano nel reparto di Ginecologia ed Ostetricia sotto inchiesta, arriva la risposta dell’Asl

Aperta un’inchiesta sulla donna morta dopo il parto all’ospedale di Giugliano. Aperto un fascicolo presso la procura di Napoli Nord, iscritti nel registro il ginecologo che ha assistito la donna, deceduta poco dopo il parto, e probabilmente anche gli anestesisti.

La tragedia si è consumata nel fine settimana. La ragazza di circa 30 anni di origine algerina, già mamma di una bimba, si era trasferita da poco in Italia insieme al marito. Disposta l’autopsia sul corpo della donna per capire cosa abbia potuto provocare le complicanze e poi il decesso, avvenuto subito dopo il parto.

Pare ci siano problemi anche per l’affidamento della piccola visto che il padre sta mettendo a punto le pratiche per il permesso di soggiorno e oggi la neonata è ancora al San Giuliano assistito dall’equipe medica del nosocomio giuglianese. Dopo l’autopsia la salma della donna probabilmente sarà trasferita in Algeria per celebrare i funerali.