[Video]. Koulibaly e Ghoulam con i bimbi del Pausilipon: chiamata a Mertens, idolo dei piccoli tifosi

Una bella sorpresa grazie di cuore per la visita ai bambini del Pousilipon di Koulibaly e Ghoulam. Come già avvenuto negli anni scorsi, i due calciatori azzurri hanno voluto portare doni ai bimbi malati ricoverati. A ringraziarli anche Luigi Di Caprio, papà del piccolo Daniele di Arzano operato nelle scorse settimane. “Una bella sorpresa, grazie di cuore per la visita ai bambini del Pousilipon di koulibaly e Ghoulam. Grazie di cuore ragazzi e sempre forza Napoli.Grazie di cuore anche all’amico Peppe Iodice per la sua visita”. Nei giorni scorsi Koulibaly e Ghoulam avevano fatto visita anche alla Clinica pediatrica dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli per incontrare i baby tifosi azzurri costretti alle cure. Koulibaly e Ghoulam si sono regalati alla folla e hanno portato in dono ai presenti nella struttura palloni, maglie della squadra azzurra, oltre a tanti sorrisi e ricordi emozionanti per i più piccoli. Dalla pagina Fb dell’ospedale: “Koulibaly e Ghoulam in visita al Pausilpon telefonano a Mertens, idolo del nostro piccolino!! Perché i veri campioni si vedono su questi campi!!! Grazie a Koulibaly Ghoulam Faouzi che non fanno mai mancare la loro presenza ai nostri piccolini ❤️❤️❤️!! E grazie a @iginocamerota per aver organizzato tutto!”

Koulibaly e Ghoulam in visita al Pausilpon telefonano a Mertens, idolo del nostro piccolino!! Perché i veri campioni si vedono su questi campi!!! Grazie a Koulibaly Ghoulam Faouzi che non fanno mai mancare la loro presenza ai nostri piccolini ❤️❤️❤️!! E grazie a @iginocamerota per aver organizzato tutto!@officialsscnapoli Flavia Matrisciano @annamariaminicucci Anna Maria Ziccardi #fondazionesantobonopausilipon #santobono #pausilipon #ghoulam #koulibaly #napolocalcio #natale2019 #unnatalespeciale Publiée par Santobono Pausilipon Fondazione sur Jeudi 26 décembre 2019