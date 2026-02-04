PUBBLICITÀ
Padre di famiglia tenta il suicidio per le difficoltà economiche, salvato nel Casertano

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
La Polizia di Stato ha salvato dal suicidio un uomo di 43 anni residente a Casapulla, nel Casertano. Agli agenti l’uomo, sposato e padre di due figli, ha raccontato di vivere una situazione economica difficile e di aver pensato di farla finita. I poliziotti lo hanno convinto a desistere. L’intervento è avvenuto in seguito ad una telefonata arrivata alla Sala Operativa del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, fatta dall’uomo stesso durante la quale aveva confessato di aver predisposto un pericoloso congegno domestico con l’utilizzo di una stufa a gas.

L’operatore ha subito avviato un’attività di ascolto e mediazione telefonica con l’uomo, ottenendo così le informazioni necessarie per capire la sua residenza. Individuata la posizione a Casapulla, una pattuglia della Polizia è arrivata sul posto; gli agenti sono riusciti ad accedere all’interno dell’abitazione, dove sono riusciti a parlare con l’uomo che per fortuna ha desistito ed è stato trasportato dal personale sanitario del 118 in ospedale.

