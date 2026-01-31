PUBBLICITÀ

Un edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, dopo una esplosione forse causata da una bombola di gas.

I vigili del fuoco hanno individuato i corpi dei due anziani morti sotto le macerie: sono i coniugi Rocco Lotito e Antonetta Costantini, di 89 e 92 anni. A confermarlo è l’assessore comunale ai servizi sociali Biagio Cistulli, dopo essere stato informato dalle forze dell’ordine direttamente sul posto. La struttura si trova in via Oberdan.

Palazzo crolla dopo la doppia esplosione, coniugi morti sotto le macerie

«Un’esplosione che ha spaventato l’intero rione Montrone». Lo dice all’ANSA Giuseppe Cosola, sindaco di Adelfia. I due anziani sono «un falegname in pensione e sua moglie», riferisce il primo cittadino evidenziando che «adesso i Vigili del fuoco stanno aspettando che il fumo diminuisca per entrare e capire dove siano». La coppia, che non ha figli, «è conosciuta in paese per il mestiere che l’anziano ha svolto per una vita», conclude il sindaco.

Ci sarebbero state due esplosioni, una dopo l’altra, nell’abitazione in via Oberdan. «Avevo appena lasciato il trattore nel garage e stavo tornando a casa. Sono passato davanti alla casa e dopo pochi passi c’è stata l’esplosione. Un uomo gridava aiuto, ho cercato di avvicinarmi per aiutarlo. Non vedevo niente, solo fiamme e fumo nero. Poi c’è stata la seconda esplosione e non ho sentito più gridare aiuto». Sono le parole di Saverio Picicci, un vicino di casa, la prima persona arrivata sul posto dell’esplosione.

L’area del crollo

L’edificio dove si è verificata l’esplosione che avrebbe causato il crollo parziale interno della struttura, si trova nella zona centrale della cittadina del Barese, circondato da case basse e vie strette. La struttura è composta da un piano terra e un primo piano. Lo scheletro esterno della palazzina è rimasto in piedi, mentre non è al momento possibile vedere le condizioni interne. Tutte le stradine che si affacciano sulla via dove si trova l’abitazione, infatti, sono state interdette al passaggio.

Al di là delle strisce della polizia locale e delle transenne posizionate per inibire l’accesso all’area, dove stanno operando i vigili del fuoco, si stanno radunando vicini e conoscenti dei due anziani che abitavano nella casa crollata e che sono rimasti intrappolati sotto le macerie, Rocco Lotito, 89 anni, e sua moglie Antonetta Costantini, 92 anni, che vivevano lì da soli.