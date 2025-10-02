Scaraventa a terra la 13enne, papà violento denunciato a Napoli

PUBBLICITÀ

Gli agenti dell’Ufficio Attività Investigative del Servizio Sanzioni Amministrative, durante un servizio di notifica di atti giudiziari in abiti civili lungo via Diocleziano, sono intervenuti per fermare un’aggressione ai danni di una minore. L’uomo colpiva con violenza la ragazza, provocandone la caduta, sono prontamente intervenuti, immobilizzando l’aggressore e mettendo in sicurezza la ragazzina.

Successivamente gli agenti hanno appreso che l’aggressore è il papà della tredicenne aggredita e sentito il Pubblico Ministero di turno, lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Contestualmente, la Polizia Locale ha allertato il Tribunale per i Minori, che ha disposto il coinvolgimento degli assistenti sociali competenti per il territorio e l’affidamento della ragazza ai familiari.

PUBBLICITÀ